ГАИ УВД: сроки действия справок и документов продлены на 3 месяца

19 мая 2020 года Президентом Республики Беларусь подписан Указ №172, в соответствии с которым выданные физическим и юридическим лицам (в том числе и индивидуальным предпринимателям) справки и документы, срок действия которых истекает в период с 30 апреля по 31 июля 2020 года, останутся действительны еще 3 месяца.

К примеру, если срок вашего водительского удостоверения истекает 25 мая 2020 года, то оно автоматически будет продлено до 25 августа 2020 года.

В случае, если дата окончания действия продленных документов выпадает на выходной или праздничный день, то она не переносится на следующий рабочий день.

К примеру, если срок действия водительского удостоверения закончился 16 мая 2020 года, соответственно срок действия продлевается на три месяца – до 16 августа 2020 года. Учитывая, что 16 августа 2020 года является выходным днем (воскресенье), то крайней датой для обмена водительского удостоверения будет являться 15 августа 2020 года (суббота).

К документам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, срок действия которых продлевается на три месяца, относятся:

-водительское удостоверение на право управления транспортным средством;

-временное разрешение на право управления механическим транспортным средством в случае утраты (хищения) водительского удостоверения, а также водительских удостоверений образца МВД СССР;

-удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории с талоном к нему;

-временное разрешение на право управления колесным трактором, самоходной машиной в случае утраты (хищения) удостоверения тракториста-машиниста, а также удостоверений тракториста-машиниста (с категориями), выданных на территории республик бывшего СССР;

-медицинская справка о состоянии здоровья;

-свидетельство о регистрации транспортного средства;

-акт осмотра транспортного средства.

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ

УВД Могилевского облисполкома.