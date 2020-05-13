ГАИ усилит контроль на дорогах Бобруйска за водителями мототранспорта и велосипедистами
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С 15 по 17 мая 2020 года на территории города Бобруйска Госавтоинспекция проведет целевой комплекс надзорно – профилактических мероприятий по предупреждению дорожно – транспортных происшествий, с участием водителей мототранспорта и велосипедистов.
ГАИ в очередной раз напоминает владельцам мототранспорта об осторожности за рулем! Помните, чтобы избежать неприятностей на дороге, в первую очередь, нужно хорошо освоить навыки вождения в разных ситуациях и дорожных условиях, быть предельно внимательными. Ведь любое столкновение для мотолюбителей чревато серьезными последствиями.
ГАИ напоминает, что за «бесправное» вождение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин, а за повторное в течение года данное нарушение штраф увеличивается от 20 до 50 базовых величин.
Также не следует забывать и о велосипедистах. В современных условиях дорожного движения знание Правил дорожного движения – основное требование, предъявляемое к велосипедистам.
За нарушение велосипедистом ПДД установлена административная ответственность в соответствии со статьей 18.23 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф от одной до трех базовых величин.
Если же велосипедист нарушил ПДД в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, или отказался от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования), то он подвергается административному взысканию в виде штрафа в размере от трех до пяти базовых величин.
Будьте внимательны и взаимно вежливы на дорогах!