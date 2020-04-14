ГАИ: транзитные перевозки – только по разрешенным маршрутам

ГАИ информирует водителей, выполняющих транзитные автомобильные перевозки грузов через территорию Республики Беларусь. Чтобы снизить риск распространения инфекции и упорядочить транзитные автоперевозки грузов по территории нашей страны водители, выполняющие транзитные автомобильные перевозки грузов через территорию Беларуси, обязаны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам, на которых разрешена остановка и стоянка для отдыха и питания. Заправляться разрешено исключительно в специально отведенных для этого местах – в Беларуси их более 40. Такие требования содержатся в постановлении Совета Министров №171 от 25 марта 2020 года, ознакомиться с ним можно по ссылке.

- Сотрудники пресекают нарушение требований постановления водителями транзитных грузовиков, уже проведено более 1500 профилактических бесед. Если водитель отказывается следовать по определенным маршрутам или останавливается вне специально отведенных мест, он может быть привлечен к административной ответственности, - отмечают в ГАИ.

Перечень республиканских автомобильных дорог, по которым обязаны проезжать транспортные средства, выполняющие транзитные перевозки, и на которых возможна остановка (стоянка) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств можно узнать по ссылке.