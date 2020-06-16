ГАИ: самое распространенное нарушение ПДД – не соблюдение скоростного режима

За 5 месяцев текущего года зарегистрировано 162 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 26 человек, 188 получили травмы и увечья. 146 аварий произошли по вине водителей. Их неумение сориентироваться в сложной ситуации, а зачастую беспечность и недисциплинированность, агрессивная манера вождения – ведут к трагедиям на дороге.

Самым распространённым нарушением ПДД является нарушение скоростного режима. Современные мощные автомобили, хорошие дороги способствуют тому, что «лихачество» стало обычным явлением. Постоянно ужесточается наказание за подобные нарушения, увеличиваются штрафы за превышение скорости и даже предусмотрено лишение водительских прав. Эти меры, многим кажущиеся чересчур строгими, становятся понятными и объяснимыми, если принять во внимание итоги лихих поездок, которые в лучшем случае заканчиваются под вой сирены «скорой помощи».

Данные аварии объединяет одна причина – превышение безопасной скорости движения.

Тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях напрямую зависит от скорости автомобиля в момент аварии. Превышение скорости всего на 10 км/ч может увеличить остановочный путь на десятки метров. «Без тормозов» может остаться ваш автомобиль даже на сухом и чистом асфальте. В жаркий летний день на прямом солнце температура асфальта может превышать 50°С. К сожалению, немногие водители учитывают, что сцепление шин с дорогой в таких условиях резко ухудшается, и тормозной путь может значительно удлиниться.

Не стоит также забывать, что водитель, превышающий скорость, подвергает риску не только себя, но и окружающих людей. Ограничение скорости, меры позволяющие сохранить жизнь всех участников дорожного движения. При ДТП на скорости 30 км/ч риск смертельного исхода для пешехода составляет 5%, при 50 км/ч – 40%, а при 65 км/ч – уже 84%.

Водители спешат, стараясь сэкономить время, но превышение скорости в реальных условиях дорожного движения не приводит к существенному выигрышу. Лишь 2 минуты выиграет водитель, преодолевающий средний, скажем, городской маршрут (около 20 км) со скоростью 80 км/ч, вместо разрешенных 60 км/ч.

Выбор скорости зависит:

От условий видимости. С увеличением скорости поле зрения водителя сужается, водитель видит только узкую полосу асфальта перед машиной. Вне поля зрения остаются знаки, светофоры, люди, машины и край дороги.

От интенсивности движения. Наиболее безопасно двигаться со средней скоростью транспортного потока.

От состояния проезжей части (скользкий, мокрый асфальт). Грязь и дождь образуют на дороге скользкую плёнку.

От технического состояния транспортного средства. Не следует ехать на пределе возможностей вашего автомобиля.

От расстояния видимости. Если остановочный путь автомобиля превышает расстояние видимости, скорость необходимо снизить.

Следует различить два вида нарушений, связанных со скоростью:

- когда водитель превышает дозволенную в данном месте скорость, т.е. просто не выполняет предписания ПДД и дорожных знаков;

- когда в допустимом диапазоне скоростей выбирается скорость большая, чем та, которая диктуется дорожной ситуацией. В данном случае, Госавтоинспекция водителей «наказать», конечно, не может, но они, попадая из-за таких нарушений в аварии, сами себя наказывают.

Вождение автомобиля в городе с интенсивным движением транспортных средств и пешеходов также требует от водителя повышенного внимания, дисциплинированности и четкости действий. Водитель должен двигаться с такой скоростью, чтобы своевременно обеспечить наблюдение за дорогой, ее состоянием, транспортными средствами, пешеходами, сигналами светофоров. Практически ежедневно только в областном центре регистрируется порядка 10 механических ДТП без человеческих жертв. И основная причина таких аварий – несоблюдение дистанции между транспортными средствами и неправильный выбор скорости движения.

Госавтоинспекция напоминает, что за превышение скорости от 20 до 30 км/ч штраф составит от 1 до 3 базовых величин, за превышение более чем на 30 км/ч – от 3 до 10 базовых. За повторное в течение года превышение скорости водители вообще могут лишиться права управления транспортным средством на срок до одного года.

Многие водители не желают учиться на чужих ошибках, и каждые сутки находится достаточное количество любителей высоких скоростей, которые рискуют пополнить сводку ДТП. Отправляясь в дорогу, необходимо помнить одну простую истину: всегда успевает тот, кто никуда не спешит!

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома