ГАИ: рейтинг несдачи в 50% для автошкол считается хорошим, у некоторых он доходит до 90%

Рейтинг несдачи в 50% для автошкол считается хорошим, у некоторых он доходит до 90%. Об этом газете "СБ. Беларусь сегодня" сообщил начальник отделения главного управления ГАИ МВД Станислав Соловей.

Свой рейтинг несдачи, по словам Станислава Соловья, имеют все автошколы. "У некоторых он составляет 50%. Это считается хорошим результатом. А есть те, у кого процент несдачи - 90 и более", - констатировал он. Но при этом заметил: это не значит, что из 100 курсантов 90 никогда не получают права.

"Могут сдать с первого раза, к примеру, 80 человек, а остальные идут на пересдачи, которые затягиваются на неопределенное время. В итоге общий процент снижается до 50", - пояснил представитель ГАИ.

Станислав Соловей посоветовал тем, кто хочет получить права с первого раза, больше думать о дороге, о том, что они будут делать за рулем, а не о том, сдадут или не сдадут экзамен.

"Если человек усердно тренировался, хорошо освоил технику, ему надо сконцентрироваться на дороге и отбросить все мысли о том, что его хотят завалить или еще что-то. Если он проедет, как и тренировался, то и проблем не будет. То же касается и теории. Надо отбросить все мысли и переживания по поводу того, сдашь или не сдашь, настроить себя на положительный результат, все внимание уделить самому процессу - тогда все получится", - уверен он.

По статистике ГАИ, у молодых водителей шансов попасть в ДТП значительно больше, чем у тех, кто давно за рулем. Например, в 2019 году больше всего аварий совершили те, у кого стаж вождения год-два. Немало их и на счету тех, у кого стаж 5-7 лет.

"Проблема в том, что у человека еще нет отработанных навыков, и в определенный момент он перестает ощущать опасность. В результате происходят ошибки, которые редко совершают водители, к примеру, с 20-летним стажем. Еще один фактор, который способствует ДТП, - лихачество. В силу возраста молодые люди хотят гонять на максимальных скоростях. Чего, к примеру, не сделает опытный водитель, который видел серьезные ДТП и, возможно, сам помогал кому-то, когда оно случилось у него на глазах", - сказал начальник отделения ГУГАИ МВД.