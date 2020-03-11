ГАИ просит откликнуться очевидцев ДТП на перекрестке улиц Бахарова — Пушкина
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Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы ДТП, имевшего место 20 февраля 2020 года около 14 часов 40 минут, на перекрестке ул. Бахарова – ул. Пушкина с участием автомобиля «Крайслер» и пешехода.
Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефону: 71-55-55 или 59-01-99.
ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома
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