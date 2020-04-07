ГАИ призывает водителей мототранспорта быть предельно внимательными и аккуратными

ГАИ в очередной раз напоминает владельцам мототранспорта об осторожности за рулем! Помните, чтобы избежать неприятностей на дороге, в первую очередь, нужно хорошо освоить навыки вождения в разных ситуациях и дорожных условиях, быть предельно внимательными.

За 2019 год на территории города Бобруйска произошло 8 ДТП, в которых пострадали люди.

В качестве причин произошедших аварий выступают не только невнимательность водителей, но и сознательное нарушение ими правил дорожного движения.

ГАИ напоминает, что за «бесправное» вождение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин, а за повторное в течение года данное нарушение штраф увеличивается от 20 до 50 базовых величин.

Не стоит забывать о соблюдении скоростного режима, хорошо экипироваться и никогда не выполнять опасных трюков на дороге. Если вы приобрели мототехнику – купите мотошлем, он убережет вас от тяжелых травм, к тому же это обязательное требование ПДД.

Предотвращение дорожно-транспортных происшествий – важнейшая задача. Садясь за руль автомобиля или мотоцикла, не забывайте о безопасности дорожного движения. Помните, что любая непредвиденная ситуация на дороге может обернуться трагедией.

Будьте внимательны и взаимно вежливы на дорогах!

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома