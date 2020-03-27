ГАИ призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения – и автомобилистов, и пешеходов – к безусловному соблюдению ПДД и предельной внимательности!

В темное время суток обозначьте себя световозвращающими элементами – это правило поможет как вам, так и другим участникам дорожного движения избежать трагических последствий.

В очередной раз призываем всех граждан не быть в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах нахождения в состоянии алкогольного опьянения на дороге водителей, пешеходов, велосипедистов, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома