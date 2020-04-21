ГАИ ищет свидетелей и очевидцев происшествия
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Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия, имевшего место 10 апреля 2020 года около 10 часов 00 минут, в троллейбусе городского маршрута №2, следовавшего по ул. Минской, со стороны улицы Крылова в направлении улицы Октябрьской.
В районе остановки общественного транспорта ул. Шмидта, в салоне троллейбуса упала женщина.
В результате падения ей были причинены телесные повреждения.
Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефонам: 71-55-55, 59-01-99.
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