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Происшествия

ГАИ ищет свидетелей и очевидцев двух ДТП

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ГАИ ищет свидетелей и очевидцев двух ДТП

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы ДТП, которое случилось 18 августа около 10.00 на перекрестке улиц 50-летия ВЛКСМ и Рокоссовского с участием автомобиля «Тойота Версо» и мотоцикла «Янксинг».

Также ГАИ ищет свидетелей и очевидцев ДТП, которое случилось 19 августа около 18.10 на перекрестке улиц Бахарова и Оранжерейная с участием автомобиля «Ниссан Кашкай» и автомобиля «Пежо 406».

Граждан, которым известны обстоятельства происшествий, просят позвонить по телефону: 71-55-55 или 59-01-99.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома

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