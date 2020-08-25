ГАИ ищет свидетелей и очевидцев двух ДТП
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Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы ДТП, которое случилось 18 августа около 10.00 на перекрестке улиц 50-летия ВЛКСМ и Рокоссовского с участием автомобиля «Тойота Версо» и мотоцикла «Янксинг».
Также ГАИ ищет свидетелей и очевидцев ДТП, которое случилось 19 августа около 18.10 на перекрестке улиц Бахарова и Оранжерейная с участием автомобиля «Ниссан Кашкай» и автомобиля «Пежо 406».
Граждан, которым известны обстоятельства происшествий, просят позвонить по телефону: 71-55-55 или 59-01-99.
ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома
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