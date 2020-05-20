ГАИ информирует бобруйчан о проведение мероприятий «Внимание – дети!» и «Забота»

За 4 месяца 2020 года на территории Бобруйска несовершеннолетние стали участниками 2 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 ребенка получили травмы.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года количество ДТП и пострадавших в них детей увеличилось на 2 случая и 3 травмированных детей.

Летние каникулы - это самое горячее и тревожное время. Многолетняя статистика свидетельствует, что именно в этот период обостряется обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом. У детей появляется масса свободного времени, большую часть которого они проводят на улице.

В любой аварии с травмированием юных участников движения усматривается вина взрослых: родителей, водителей, а иногда и просто прохожих, которые своевременно не остановили, не предупредили, а просто равнодушно прошли мимо.

Основная роль по воспитанию у детей навыков безопасного поведения ложится на плечи родителей. Одно неправильное действие родителей на глазах у ребенка или вместе с ним может перечеркнуть знания и навыки, полученные им ранее. Поэтому с ребенком не должно быть никакой спешки на проезжей части, никаких разговоров о постороннем во время перехода дороги, никаких нарушений Правил дорожного движения. За детьми младшего возраста и вовсе нужен глаз да глаз: вблизи дороги без присмотра их категорически оставлять нельзя!

В летний период в особой группе риска находятся дети-велосипедисты, которые вопреки установленным требованиям выезжают на дорогу.

Юным велосипедистам, которым еще нет 14-ти лет, следует знать о том, что управлять велосипедом можно только в пешеходных и жилых зонах, по тротуару, велосипедной или пешеходной дорожке. Поэтому родителям очень важно контролировать маршрут движения своего юного велосипедиста.

Подросткам, которым не терпится стать водителем, следует помнить о возрастных условиях получения права управления механическими транспортными средствами. С 16-ти лет – можно стать водителем «легкого мотоцикла», скутера или мопеда. С 18-ти – управлять легковым автомобилем и мотоциклом помощнее.

Детей в возрасте до 5 лет в легковом автомобиле нужно перевозить с обязательным использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Детей в возрасте от 5 до 12 лет необходимо перевозить также с использованием удерживающих устройств или иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул, в целях предупреждения ДТП с участием детей в период с 25 мая по 5 июня будет проводиться специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!». Напоминаем, что в соответствии с пунктом 166.9 главы 22 Правил дорожного движения Республики Беларусь в период проведения данного мероприятия водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар.

За невыполнение данного требования Правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2-х базовых величин (ст.18.14 ч.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь).

29 мая по всей республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Внимание – дети!».

А также напоминаем, что с 1 мая по 1 октября на территории города Бобруйска проводится республиканская межведомственная программа «Забота». Как и много лет подряд ее главной целью является организация летней занятости и досуга подростков, недопущение совершения ими административных правонарушений и преступлений, гибели и травматизма детей. Весь комплекс мероприятий, направленный на профилактику совершения подростками противоправных действий, реализуют сотрудники инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних в тесном взаимодействии со многими другими заинтересованными структурами и службами.

ОГАИ и ИДН УВД Бобруйского горисполкома