0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

ГАИ Бобруйска ищет свидетелей и очевидцев ДТП

30 0

ГАИ Бобруйска ищет свидетелей и очевидцев ДТП

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы ДТП, имевшего место 25 июля около 8 часов 45 минут вблизи дома 49 на улице К.Маркса с участием автомобиля «ГАЗ С41R33-1060 Белава-1522» и пешехода.

Граждан, которым известны обстоятельства данного происшествия, просят позвонить по телефону: 71-55-55 или 59-01-99.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости