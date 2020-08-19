ГАИ Бобруйска ищет свидетелей и очевидцев ДТП
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Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы ДТП, имевшего место 25 июля около 8 часов 45 минут вблизи дома 49 на улице К.Маркса с участием автомобиля «ГАЗ С41R33-1060 Белава-1522» и пешехода.
Граждан, которым известны обстоятельства данного происшествия, просят позвонить по телефону: 71-55-55 или 59-01-99.
ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома
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