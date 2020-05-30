«Футбол вне политики». В официальном инстаграмм-аккаунте ФК «БЕЛШИНА» появился лозунг за одного из кандидатов в Президенты
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В официальном инстаграмм-аккаунте ФК "БЕЛШИНА" появилось фото - лозунг за одного из кандидатов в президенты.
Оказывется - фото в соцсети разместил тренер - оператор видеозаписи, который и вел инстаграм. Администрация клуба до сих пор пытается дозвониться до молодого человека, но он не выходит на связь. Что это было, пока никто понять не может.
P.S. Сторис он буквально только, что удалил.
Администрация футбольного клуба "БЕЛШИНА" ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВЛЯЕТ: Фото из сторис это частное мнение сотрудника предприятия, которое не имеет отношение к клубу.
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