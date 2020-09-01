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Фоторепортажи

Фоторепортаж: первый звонок прозвенел в гимназии №2

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Фоторепортаж: первый звонок прозвенел в гимназии №2

Поздравить ребят с началом учебного года приехал бывший выпускник - первый заместитель Министра Министерства антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

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