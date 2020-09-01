Фоторепортаж: первый звонок прозвенел в гимназии №2
135 0
1+
Поздравить ребят с началом учебного года приехал бывший выпускник - первый заместитель Министра Министерства антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.
Читайте
также
также
-
В средней школе №17 прозвенел первый звонок!
-
Фоторепортаж: первый звонок прозвенел в гимназии №2
-
В яслях-саду №60 прошел праздник, посвященный Дню знаний
-
В Бобруйске прошла сельскохозяйственная ярмарка
-
Педагоги готовы к новому учебному году: в Бобруйске состоялась конференция работников системы образования
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости