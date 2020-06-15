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Фотофакт

ФОТОФАКТ: Бобруйская крепость — выдающееся оборонительное сооружение Беларуси

БелТА 128 0

ФОТОФАКТ: Бобруйская крепость — выдающееся оборонительное сооружение Беларуси

Бобруйская крепость вошла в историю Беларуси как выдающееся оборонительное сооружение, памятник архитектуры первой половины XIX века. В 2002 году она была внесена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

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