Флешмоб «Спасибо врачам!» стартовал в соцсетях Бобруйска
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«В эти дни тысячи врачей спасают сотни жизней. Сегодня они - герои нашего времени. Это сердце символизирует мою личную благодарность медицинским работниками. Спасибо Вам #за помощь», - с таким обращением выступил Андрей Бабин, начальник Бобруйского горрайотдела МЧС.
Принять участие в флешмобе могут все желаюшие. Для этого необходимо разместить у себя на странице в социальных сетях фотографию с листком бумаги, на котором будет написано #спасибоза.
Присоединяйтесь!
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