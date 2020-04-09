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Флешмоб «Спасибо врачам!» стартовал в соцсетях Бобруйска

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Флешмоб «Спасибо врачам!» стартовал в соцсетях Бобруйска

«В эти дни тысячи врачей спасают сотни жизней. Сегодня они - герои нашего времени. Это сердце символизирует мою личную благодарность медицинским работниками. Спасибо Вам #за помощь», - с таким обращением выступил Андрей Бабин, начальник Бобруйского горрайотдела МЧС.

Принять участие в флешмобе могут все желаюшие. Для этого необходимо разместить у себя на странице в социальных сетях фотографию с листком бумаги, на котором будет написано #спасибоза.

Присоединяйтесь!

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