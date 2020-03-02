ФК «Белшина» одолел «Речицадрев»

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом хозяев. Бобруйчане более активно действовали на половине поля речичан и создали ряд не неплохих угроз воротам. Гости больше играли от обороны и были менее активны у противоположных ворот.

После перерыва характер встречи практически не изменился. Хозяева чуть больше владели мячом и чаще добирались до чужой штрафной. Настырность собственно и привела к забитому мячу. На 67-й минуте Ковель слева вырезал передачу на одиннадцатиметровую отметку, откуда Бежонов поразил ворота. Дальнейшие атакующие потуги обеих команд ни к чему не привели.

После окончания встречи главный тренер "Белшины" Эдуард Градобоев поделился впечатлением от игры своих подопечных:

— Сегодня заключительный день нашего пятнадцатидневного специально-подготовительного сбора. Ребята играли на фоне усталости, при этом старались держать структуру игры. Планировали опуститься пониже, что бы освободить себе пространство для атак. Плохо, что пока есть проблемы в завершающей стадии атаки. Сейчас ребята получили два выходных дня. После снова соберёмся и начнём непосредственную подготовку к чемпионату. Необходимо ещё найти два-три квалифицированных футболиста.