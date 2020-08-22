ФК «Белшина» одержал победу над действующим чемпионом

В матче двадцать второго тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги футболисты «Белшины» в гостях одержали победу со счетом 1:2 над действующим чемпионом страны – футбольным клубом «Динамо-Брест».

С первых минут встречи территориальной инициативой завладели хозяева и большую часть времени футболисты обеих команд проводили на половине поля «красно-черных». На 7-й минуте матча ворота Алексея Харитоновича спасла крестовина. Но нельзя сказать, что динамовцы прижали гостей. К примеру, уже на 13-й минуте, во время контратаки, хороший шанс открыть счет имел Роман Салимов, но на высоте (в прямом и переносном смысле) сыграл голкипер «Динамо» Сергей Игнатович. А уже через две минуты, во время исполнения хозяевами штрафного удара, свое мастерство показывал наш Харитонович, в великолепном сейве переведя мяч на угловой. Здорово сыграл Алексей и на 25-й минуте противостояния, отразив один за другим сразу два удара нападающих «бело-синих». За пять минут до окончания первого тайма счет в матче был открыт – пробив метров с тридцати, Дмитрий Рекиш, ни без помощи рикошета, вывел «Белшину» вперед – 0:1.

Вторая 45-минутка началась с атак гостей. Буквально на 46-й минуте шанс увеличить разрыв в счете имел лучший наш нападающий Леонид Ковель, но увы, мяч пролетел рядом со штангой. На 53-й минуте счет на табло стадиона ОСК «Брестский» стал равным – гол в наши ворота забил фланговый защитник хозяев Роман Юзепчук. Но «Белшина» ехала в Брест за победой, за необходимыми очками. Поэтому «красно-черные» и после пропущенного мяча продолжили атаковать. На 54-й минуте по воротам соперника пробивал Рекиш, но на этот раз угодил прямо в руки выбравшего правильную позицию динамовского вратаря. Момент истины настал за полчаса до окончания этой встречи. Именно на 60-й минуте, с передачи вышедшего на замену Владислава Солановича, капитан «Белшины» Леонид Ковель снова вывел свою команду вперед – 1:2. С таким счетом и привезла команда победу из Бреста.

P.S. В связи со сложившейся обстановкой Бюро исполнительного комитета АБФФ 20 августа приняло решение о проведении матчей тура Чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей (в том числе матчи дублирующих составов), первой и второй лиг, а также среди женских команд высшей лиги без присутствия зрителей на стадионе. В итоговом протоколе отчетного матча указано: количество зрителей – 0. Но был на стадионе в Бресте один заядлый болельщик «Белшины» – Руслан Хропов. После игры он поделился впечатлениями:

– За «Белшину» я активно болею с 2006 года. Сам же уже лет восемь живу в Минске, но по возможности всегда с командой. И на домашние матчи приезжаю, но больше выездные игры нравятся. Не мог не приехать я и в Брест. Ведь это была встреча аутсайдера с действующим на данный момент чемпионом Беларуси. Молодцы ребята, красавчики! Вот, жду Леньку Ковеля поздравить. Он себя еще не раз покажет! Верю в него, верю в «Белшину»!

На пресс-конференции Дмитрий Мигас (Белшина):

– Тяжелая игра. Инициативой Брест владел. Но мы ехали за очками, выстояли. Ребята молодцы! Поздравляю их с победой.

– На сегодня «Белшина» покинула «зону вылета», после первого круга это было сложно представить, в чем такие изменения в лучшую сторону в команде?

– Считаю, что и в первом круге мы показывали не плохой футбол, но где-то, в каких-то моментах нам не везло. А сейчас, наверное, поверили в себя, поняли, что можно и нужно набирать очки в каждом матче. Больше внимания стали уделять завершению атак.