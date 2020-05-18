ФК «Белшина»-ФК «Витебск: сыграли живо, бойко, но вничью

Бобруйчане вышли на матч в следующем стартовом составе: № 24 Сергей Туранок, №4 Владислав Соланович, №5 Константин Кучинский, №8 Сергей Глебко, №9 Леонид Ковель, №10 Павел Бордуков, №15 Данила Нечаев, №23 Cамуэль Одеоибо, №25 Михаил Башилов, №29 Дмитрий Рекиш и №32 Владислав Ясюкевич.

Первый тайм проходил в равной борьбе. Реальную угрозу воротам гостей создавали наши полузащитники Дмитрий Рекиш и Михаил Башилов, и в тоже время неоднократно выручал свою команду капитан, вратарь «красно-черных» Сергей Туранок.

В дебюте второй 45-минутки активней заиграли хозяева. И на 54-й минуте матча мяч впервые побывал в сетке ворот «Витебска», однако забил его Рекиш из положения «вне игры». А вот спустя восемь минут, во время очередной атаки бобруйчан, мяч в штрафной «Витебска» после удара Данилы Нечаева попал в руку бразильскому защитнику гостей Жулио Сезару, и арбитр назначил пенальти.

Одиннадцатиметровый на 63-й минуте реализовал Сергей Глебко, забив второй в нынешнем чемпионате свой мяч. Пропустив гол, гости прибавили в скорости и принялись играть в атакующий футбол. И спустя четверть часа косвенный виновник пропущенного гола реабилитировался. Диего Сантос заработал для Витебска право на штрафной удар и сам его исполнил. После пушечного выстрела Туранок парировал мяч, а Сезар с близкого расстояния переправил его в сетку.

Уже на 90-й минуте основного времени матча защитник бобруйчан Владислав Ясюкевич получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле. «Красно-черные» в меньшинстве выстояли. Вообще, главный судья матча Сергей Гораютин показал в этом противостоянии команд 12 желтых и одну красную карточки.

В итоге матч завершился со счетом 1:1.

Пресс-конференция.

Дмитрий Мигас (Белшина):

– Хорошая, боевая игра. Ничейный результат – по делу. Но, на мой взгляд, сегодня на поле больше играли судьи, чем команды. Все-таки футбол – это игра единоборств, много карточек не по делу. А так – заслуженная ничья. К команде претензий нет, ребята отдались, хотели выиграть.

– Показалось, что, возможно, слишком рано команда стала играть с оглядкой после забитого с пенальти гола…

– Возможно, есть такой момент. Низко сели, хотели сохранить результат. Не исключаю.

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Сергей Ясинский (Витебск):

– В первом тайме мы создали кучу моментов, но не нашлось ни одного футболиста, который бы просто взял бы и ударил в угол ворот и забил бы гол. В футболе есть правило: не забиваешь ты – плохо это все кончится. Вот оно так и кончилось во втором тайме, когда в безобидной ситуации мяч попал в руку. Пенальти и пропущенный гол. Хорошо, что нам удалось отыграться, плохо, что не смогли добиться победы, которой очень хотели.