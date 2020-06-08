Фестиваль «Большая бард-рыбалка» в 2020 проводиться не будет
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Областной музыкальный фестиваль «Большая бард-рыбалка» в 2020 году проводиться не будет. Такое решение принято Могилевским облисполкомом в целях предупреждения распространения на территории Могилевской области инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.
«Большая бард-рыбалка» на Чигиринском водохранилище в поселке Грудичино Быховского района Могилевской области обычно проходила в конце июля. Организаторы фестиваля: Могилевский облисполком, Быховский райисполком, Областной общественный Совет по развитию агроэкотуризма, Творческое объединение "Своя среда" и Дворец культуры области.
Решение о непроведении в 2020 году фестиваля было принято облисполкомом 1 июня и 5 июня официально опубликовано в газете «Могилевские ведомости».
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