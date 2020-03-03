Факты необоснованного невозврата транспортных средств их владельцам со штрафстоянок выявила прокуратура Бобруйска

В ходе контроля за исполнением законодательства о помещении транспортных средств на охраняемую стоянку, а также оплате работ (услуг) по их принудительной отбуксировке (эвакуации) прокуратура Бобруйска проверила Бобруйское коммунальное унитарное дочернее дорожно-эксплуатационное предприятие (КУП).

- На момент проверки сотрудники ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома поместили на охраняемую стоянку 55 таких автомобилей, на которые в целях обеспечения административного взыскания был наложен арест. Вместе с тем в отношении ряда авто сведения о применении названной меры процессуального принуждения отсутствовали, - прокомментировали в прокуратуре Могилевской области. – Несмотря на то, что между УВД Бобргорисполкома и КУП был заключен договор о передаче арестованного механического ТС на ответственное хранение по акту передачи имущества, представить такие документы прокуратуре Бобруйска не смогли. К слову, их не было авто и на самой стоянке. Установлено также, что в отношении помещенных на охраняемую стоянку автомобилей не была организована сверка информации о наложении либо снятии с них ареста. В результате выявлены неединичные факты необоснованного невозврата транспортных средств их владельцам.

Также в прокуратуре отметили, что оплату работ по принудительной отбуксировке, хранению ТС производит его собственник или уполномоченное им лицо в пользу ОВД или иной организации, которой принадлежит средство эвакуации и (или) охраняемая стоянка. В случае отказа от оплаты затраченные на них средства взыскиваются в судебном порядке. В ходе проверки выяснилось, что в КУП работа по взысканию указанных расходов с собственников автомобилей не велась.

- По результатам рассмотрения актов надзора в суд Бобруйского района и Бобруйска направлено 35 исковых заявлений о взыскании в сумме 22 тысяч рублей. Из них к настоящему времени суд рассмотрел и удовлетворил 25 исков. Отдельные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - резюмировали в прокуратуре Могилевской области.

Справочно. Принудительную отбуксировку транспортного средства и доставку его на охраняемую стоянку выполняют сотрудники ГАИ в случае, когда:

- водитель управлял ТС в состоянии алкогольного опьянения, передал его управление такому лицу либо отказался от прохождения освидетельствования;

- ТС управлял гражданин, не имевший права управления им;

- водитель нарушил правила остановки и стоянки ТС.