Ежегодно во всём мире 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды

Это всё вы можете увидеть около учреждения культуры «Центр досуга и творчества г.Бобруйска» и создано нашими сотрудниками. Маленький уголок окружающей нас с Вами среды никого не оставляет равнодушными и радует жителей микрорайона. К нам идут присесть на скамейку, отдохнуть в тени, устроить фотосессию и просто пробежаться по бордюрам цветников держась за руку родителей. С весны до осени вы найдёте самые разные растения: 4 вида сирени, можжевельник, кустарники, ромашки, петуньи, лилейник, ирисы, лён, гвоздики, папоротник, георгины, хризантемы, незабудка, колокольчики, бархатцы, настурцию, пионы, маргаритки, ясколку, птицемлечник и многие другие. Каждый член коллектива внёс свой вклад в создание красивых цветников, принося из дома или привозя с дачи свои любимые растения и семена. В течение всего лета и до осени, сменяя друг друга и даря свою красоту людям, будет радовать глаз наш уголок. Вдохновителем и дизайнером является наш художник Мелешкина Ирина Тарасовна, человек, который любит землю и создавать красоту.

Евгения Мартынова, методист УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»