«Евровидение» отменили из-за коронавируса

Международный конкурс песни "Евровидение-2020" отменен из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте конкурса.

"С глубоким сожалением объявляем об отмене конкурса песни "Евровидение-2020" в Роттердаме. За последние несколько недель мы изучили множество альтернативных вариантов, которые позволили бы провести "Евровидение". Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе, и ограничениями, введенные правительствами стран-вещателей и властями Нидерландов, вынудили Европейский вещательный союз (EBU) принять трудное решение отказаться от проведения конкурса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Евровидение" может быть организовано в Роттердаме в 2021 году.

65-й конкурс песни "Евровидение" в этом году должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды).