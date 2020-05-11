Европа смягчает коронавирусный карантин

Многие европейские страны начинают смягчать карантинные меры, которые были введены в связи с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.

Во время воскресного телеобращения к нации премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с 13 мая будет разрешено без ограничения заниматься спортом на улицах, загорать, ездить на автомобилях. Премьер также заявил, что люди, у которых нет возможности работать дома, смогут вернуться на свои рабочие места, но воздерживаясь от поездок на общественном транспорте. В первую очередь это касается работников строительной отрасли и промышленности. Борис Джонсон допустил, что на следующем этапе послаблений с 1 июня могут заработать магазины и школы, а с июля - некоторые отели и общественные места. Тем не менее нужно контролировать распространение коронавируса и полностью отменять карантинные меры еще нельзя, считает британский премьер-министр.

Во Франции с 11 мая во всех городах отменяется обязательное использование бумажного формуляра или электронного пропуска, с которыми разрешалось покидать дома на непродолжительное время. Вместе с тем у тех, кто отправляется на работу в Париже, должна быть собственноручно написанная записка либо справка с печатью от работодателя, в которой указывается время поездки. Этот документ пассажиры общественного транспорта обязаны предъявлять проверяющим, в противном случае им грозит штраф минимум в 135 евро. Пассажиры также должны носить маски. Открываются все магазины и рынки, кроме крупных торговых центров площадью 40 тыс. кв.м и более. Парки и скверы в большинстве городов остаются закрытыми. Все кафе и рестораны закрыты как минимум до июня. С 11 мая школы будут открыты для учителей, которые должны подготовить классы к возвращению учеников. Франция была на строгом карантине в течение 56 дней, за это время умерли из-за коронавируса более 26 тыс. человек.

В Нидерландах сегодня возобновляют работу детские сады и начальные школы, открываются библиотеки, парикмахерские и салоны красоты. Снимается запрет на занятие бесконтактными видами спорта, такими как теннис и гольф. Начало следующего этапа снятия ограничений намечено на 1 июня, когда в прежнем режиме должен заработать общественный транспорт, откроются рестораны, музеи, театры и кинотеатры. С 2 июня откроются средние школы.

Во многих регионах Испании с 11 мая разрешено встречаться с друзьями и родными, которые проживают в одной провинции, но нельзя собираться группами более 10 человек. Пока еще запрещено навещать пожилых людей, находящихся в домах престарелых. Гулять и заниматься спортом на улице по-прежнему нужно в те временные интервалы, которые были установлены ранее для разных групп лиц. Также все еще запрещено навещать пожилых людей, которые находятся в домах престарелых. Кроме того, испанцам пока не разрешили выезжать за пределы провинции, в которой они проживают. Барам кафе и ресторанам разрешено открыть террасы для посетителей. Открываются торговые точки площадью до 400 кв.м, но с ограничениями на одновременное посещение. Частично могут восстановить свою деятельность церкви, музеи, театры и спортивные залы. Отели будут открыты, но без зон общего пользования и обеденных залов. Сообщается, что пока это не коснется, в частности, регионов Мадрида и Барселоны, которые при благоприятном развитии ситуации смогут перейти к новой фазе смягчения карантинных мер с 18 мая.

В Швейцарии с сегодняшнего дня возобновятся занятия в средних школах, откроются музеи, библиотеки, рестораны, спортплощадки, а также магазины, в которых продается одежда и обувь, бутики модных аксессуаров.

В Чехии после длительного перерыва открываются магазины с торговой площадью более 2,5 тыс. кв.м, парикмахерские, солярии, массажные и косметические салоны. Возобновят работу музеи, художественные галереи, театры и кинотеатры, где на спектаклях и киносеансах смогут присутствовать до 100 зрителей.