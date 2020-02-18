Это самое милое, что вы увидите сегодня. Голубь, который не летает, подружился со щенком, который не может ходить

Источник: twizz.ru

Герман попал в фонд несколько лет назад. Он был найден в автосалоне, где сидел три дня без движения. Сью Роджерс, основательница фонда, получила звонок с информацией о птице и согласилась её принять. Голубю помогли восстановить силы, но летать он так и не смог. Возможно, это следствие вируса или черепно-мозговой травмы. Его регулярно выводят на улицу подышать свежим воздухом.

Ланди — совсем малыш. Он появился в организации в январе, ему было всего 4 недели. Малыш весил 140 граммов и за 12 дней пребывания в фонде поправился до 255 граммов.

Заводчик из Южной Каролины позвонил в фонд, так как не мог ухаживать за щенком с особыми потребностями. Основательница фонда считает, что его проблемы могут быть связаны с повреждением спинного мозга, а значит, ему придётся научиться ходить с инвалидной коляской. Ему надеются найти дом.

И вот однажды Герман и Ланди повстречались. Сью ухаживала за Ланди, а Герман сидел на лежанке. И тогда она решила положить щенка рядом с голубем. Она внимательно следила за происходящим, ведь было неизвестно, как поведут себя животные. Оказавшись на одной подстилке, животные сразу потянулись друг к другу.

Неудивительно, что публикация в Фейсбуке с их фотографиями стала вирусной: она набрала более 19 тысяч лайков и более 41 тысячи репостов.