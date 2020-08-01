Еще один подарок родному городу! В Бобруйске построят школу! А хорошим делам — хорошие названия. Интрига? Читайте

1 августа в молодом и развивающемся микрорайоне №7 в торжественной обстановке состоялась церемония закладки капсулы с посланием на месте строительства новой школы.

На церемонии присутствовали почетные гости: председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, председатель горисполкома Александр Студнев, епископ Бобруйский и Быховский Серафим, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель горсовета депутатов Михаил Желудов.

Среднюю общеобразовательную школу №35 на 1020 мест планируют открыть уже к следующему учебному году. Кроме того, на территории учреждения расположится бассейн. Генеральным подрядчиком на выполнение работ по строительству выступил ОАО «Бобруйский завод КПД».

– Уважаемые бобруйчане, я с удовольствием приехал сегодня к вам, чтобы разделить эту радость. Только что мы открыли детскую больницу, а уже сейчас мы присутствуем на церемонии закладки капсулы с посланием на месте строительства новой школы. Школы, которая станет важным социальным объектом для жителей близлежащих домов, – подчеркнул председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, – Я поздравляю всех с этим знаменательным событием и хочу пожелать, чтобы в стенах этой школы воспитывались достойные граждане Республики Беларусь.

Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев акцентировал внимание: руководство понимает, что нужно горожанам. Седьмой микрорайон динамично развивается, здесь строятся важные социальные объекты: многоквартирные дома, торговые центры, спорткомплекс, ведутся строительные работы по возведению детского сада на 240 мест.

Александр Студнев подчеркнул, что вопрос о необходимости появления в этом самом молодом микрорайоне города школы уже поднимался жителями. Эту тему затронули и на ОАО «Славянка» во время визита Главы государства Александр Лукашенко на предприятие в апреле месяце. Пожелание было услышано. 1 июля Глава государства подписал соответствующее распоряжение. В документе есть пункт, касающийся Бобруйска. В перечень объектов на строительство вошли школа с бассейном и еще один детский сад на 240 мест также с бассейном.

После церемонии закладывания капсулы с посланием, пользуясь случаем, Александр Викторович сообщил о надвигающихся изменениях. 5-й, 6-й и 7-й микрорайоны собираются переименовать, и бобруйчан приглашают принять в этом активное участие.

– Мы приняли решение, что нашим молодым районам нужны настоящие «имена», потому приглашаем бобруйчан поделиться с нами своими идеями. Как бы вы хотели, чтобы назывались наши микрорайоны? – обратился к горожанам председатель горисполкома.

Присылайте свои предложения на электронный адрес bobruisk-sait@mogilev.by. После на конкурсной основе будут выбраны лучшие варианты.