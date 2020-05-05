Электронный билет можно купить за 20 минут до отправления поезда — БЖД

Электронный билет теперь можно купить за 20 минут до отправления поезда.

"С 6 мая приобрести электронный билет с электронной регистрацией на все поезда региональных линий бизнес-класса и поезда межрегиональных линий можно не позднее, чем за 20 минут до отправления со станции посадки пассажира (на всем маршруте поезда)", - отметили в пресс-центре БЖД.

Ранее электронную регистрацию можно было выполнить не позднее, чем за 1 час до отправления поезда с начальной станции.

Купить билет без посещения касс можно на сайте Белорусской железной дороги или через официальное мобильное приложение "БЧ. Мой поезд".

Дистанционное оформление проездных документов востребовано у пассажиров. Сейчас на поезда с нумерованными местами через интернет реализуется более 30% билетов.