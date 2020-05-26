Электронная ярмарка вакансий пройдет 28 мая

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Минтруда и соцзащиты 28 мая проведет электронную ярмарку вакансий.

Электронная ярмарка вакансий будет доступна на сайте http://e-vacancy.by. Данная услуга предлагается всем жителям Беларуси и значительно сокращает период поиска работы. В мероприятии поучаствуют девять организаций Минска: ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Керамин", ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "Минскремстрой", ГП "Минсктранс" (6 филиалов), УП "Минскводоканал", УП "Минсккоммунтеплосеть", РУП "Белмедпрепараты", УЗ "5-я городская клиническая больница".

Будет предложено более 1 тыс. вакансий. Соискатели смогут задать нанимателям интересующие вопросы и получить консультации с 10.00 до 12.00.

По окончании мероприятия доступ к вакансиям сохранится, так как все актуальные предложения по трудоустройству будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости http://gsz.gov.by.

Электронная ярмарка вакансий - это форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Соискатели работ получают возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.