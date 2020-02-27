Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома (далее – управление) информирует, что согласно постановлению коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома от 10.02.2020 №1-1 предусмотрено проведение ежемесячных электронных ярмарок вакансий.

Возможность проведения электронных ярмарок вакансий обеспечена на единой информационной площадке e-vakancy.by (далее – площадка).

Электронная ярмарка вакансий позволяет в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателя с соискателем территориально находящихся в разных местах, также предусмотрена возможность передать представителю нанимателя свое резюме и задать интересующие вопросы.­

Для участия в ярмарках организациям необходимо пройти регистрацию на площадке. Дополнительная информация по тел. 72 67 94.

bobruisk.by

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