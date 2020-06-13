Экспорт товаров Могилевской области в Китай за январь-апрель вырос почти на 53%

Экспорт товаров Могилевской области в Китай за январь-апрель текущего года вырос на 52,6% к аналогичному периоду прошлого года. Итоги межрегиональной деятельности были оглашены на торжественной церемонии открытия китайской онлайн-выставки «Садовый стиль и строительство», в которой приняла участие Могилевская область по инициативе ОАО «Могилевское агентство регионального развития».

По информации комитета экономики Могилевского облисполкома, в группу основных товаров, экспортируемых в Китай, вошли мясо птицы, говядина, лен, молочная сыворотка, лесоматериалы распиленные, мебель. Рост экспорта в КНР обеспечен за счет увеличения поставок мяса птицы (2,5 миллиона долларов США или в 4,3 раза), мяса КРС (1,9 миллиона долларов США или в 3 раза), молочной сыворотки (14,4 миллиона долларов США или в 64,3 раза), а также начаты поставки новых товарных позиций: шоколада и прочих пищевых продуктов, готовых изделий, включая выкройки одежды.

Экспорт услуг в КНР в январе-апреле 2020 года составил 1,5 млн. долларов США (темп роста 224,3 %). Основу экспорта составили строительные услуги - 1,4 млн. долларов США (темп роста 235,4%). Рост экспорта строительных услуг обеспечен за счет реализации проекта «Строительство социального жилья» с привлечением технико-экономической помощи Правительства КНР в Могилевской области.