Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-мае вырос на 4,4%

Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе-мае вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в январе-мае 2020 года сложился в сумме $2,2 млрд. Темп роста - 104,4% к январю-маю 2019 года. Внешнеторговое сальдо положительное - $135,9 млн. Поставки молока и молочной продукции выросли до $953,7 млн (на 4,7%), мяса и мясопродуктов - до $401 млн (на 15,6%)", - рассказали в пресс-службе.

Продолжается работа по диверсификации экспорта. Белорусское продовольствие в январе-мае поставлялось в 98 стран мира, что на 11 стран больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

В Минсельхозпроде подчеркнули, что белорусские сельскохозяйственные организации и предприятия переработки, несмотря на пандемию COVID-19, продолжали ритмичную работу, наращивая поступление валютной выручки от внешнеэкономической деятельности. По итогам 2020 года планируется экспортировать сельхозпродукции и продуктов питания на сумму $5,7 млрд с темпом роста 104,2% к 2019 году.