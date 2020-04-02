Эксперты прогнозируют сокращение мировой экономики из-за коронавируса

В этом году из-за пандемии COVID-19 глобальная экономика может сократиться на 1%, сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на прогноз экономистов организации.

По словам экспертов, ограничения на передвижение людей и закрытие границ в Европе и Северной Америке самым негативным образом повлияли на сектор услуг, особенно на те отрасли, где важно физическое взаимодействие - такие, как розничная продажа, гостиничное дело, индустрия развлечений и транспорт. На них приходится четверть рабочих мест в сфере обслуживания. По мере того, как бизнес будет терять доход, будет расти безработица.

В докладе, подготовленном Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН, говорится, что степень тяжести экономических последствий будет зависеть от того, как долго будут сохраняться ограничения в крупнейших экономиках, и от масштабов и действенности фискальных мер. По словам авторов, снизить вероятность глубокой рецессии можно будет путем вложений в здравоохранение, призванных остановить распространение вируса, и финансовой поддержки групп населения, особенно пострадавших от пандемии.

При наихудшем сценарии в 2020 году мировой ВВП, вместо того чтобы, как прогнозировалось ранее, вырасти на 2,5%, сократится на 0,9%. Спад может оказаться еще глубже, если ограничительные меры будут действовать и в третьем квартале 2020 года и не удастся остановить снижение доходов населения и увеличить потребительский спрос. Для сравнения, во время финансового кризиса 2009 года экономика сократилась на 1,7%.

По мере распространения пандемии, замедления экономического роста и углубления неравенства, отмечается в докладе, население начинает испытывать глубокую тревогу.

Экономисты предупреждают, что резкое снижение потребительского спроса в Европейском союзе и США обернется сокращением импорта из развивающихся стран. Также скажется уменьшение мирового производства, нарушение торговых цепочек и сокращение инвестиций. Серьезно пострадают и бедные страны, живущие за счет туризма, например, малые островные государства, где в туристической индустрии заняты миллионы работников.

"Необходимо срочно принять решительные политические меры, которые нужны не только для того, чтобы сдержать пандемию и спасти жизни, но и чтобы уберечь самых беззащитных членов общества от экономического краха, поддержать экономический рост и сохранить финансовую стабильность", - заявил заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чженьмин.

По последним данным, общее число зараженных вирусом COVID-19 в мире возросло до 935 тыс., скончались почти 47 тыс. человек.

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