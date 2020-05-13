Эксперты на небольшом кусочке стекла выявили след пальца руки угонщика

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа с привлечением специалиста ГКСЭ. Примерно в пяти километрах от дома потерпевшего, правоохранители обнаружили машину с механическими повреждениями, на краю дороги. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции был задержан 26-летний сосед потерпевшего, который накануне говорил, что собирается ехать к своей девушке в соседнюю деревню.

При осмотре автомобиля специалист Горецкого межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, обработав дактилоскопическим порошком поверхности машины, в том числе выдавленного лобового стекла и его осколков, на одном небольшом кусочке стекла выявил след пальца руки. По результатам проведенной судебной дактилоскопической экспертизы установлено, что изъятый след совпадает с отпечатком пальца задержанного лица.

Дрибинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 214 Уголовного кодекса («Угон транспортного средства»).