Эксперт: за призывами к забастовкам кроется желание уничтожить белорусскую промышленность и сельское хозяйство
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За призывами к забастовкам кроется желание Запада уничтожить белорусскую промышленность и сельское хозяйство. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал руководитель экспертного совета российского Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
"Белорусские рабочие скоро поймут, что белорусская промышленность европейской экономике не нужна, - убежден эксперт. - Ведь даже небольшие предприятия в странах Балтии были уничтожены, не нужна никому никакая конкуренция. Первое, что европейцы сделают - ликвидируют белорусскую промышленность. Думаю, что белорусское сельское хозяйство ждет то же самое, потому что в Европе, мы знаем, фермеры выливают свою продукцию перед местными администрациями только потому, что существует ее переизбыток".
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