Эксперт-химик рассказал об опасности цикуты для человека

Как ранее сообщалось, предположительно после употребления в цикуты 9 мая скончались житель Краснопольского района 1980 года рождения и его 10-летняя племянница.

По информации управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, по результатам исследований судебно-медицинскими экспертами будет установлена точная причина смерти.

- В цикуте содержится чрезвычайно опасный яд цикутотоксин, наибольшее количество - в корневище растения, которое внешне напоминает редьку, - рассказывает заместитель начальника управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера Александр Иванов. - Отличительная особенность в том, что корневище вёха полое внутри, имеет перегородки. Употребление в пищу этого растения вызывает расстройство сердечно-сосудистой деятельности, паралич дыхания, судороги. Смертельный исход возможен при употреблении даже части корнеплода. В случае употребления минимальной дозы человек выздоравливает. Первая неотложная помощь при попадании яда в организм - это промывание желудка. Как можно скорее необходимо обратиться за медицинской помощью.

Вёх ядовитый довольно часто встречается в Беларуси, произрастает чаще всего по берегам прудов, в болотистой местности, т.е. в хорошо увлажненной почве. В отличие от болиголова пятнистого, цикута имеет сладковатый запах и вкус, напоминающий морковный. С середины лета до осени растение цветёт. Белые цветки собраны в двойные зонтики. Ядовитость вёха сохраняется круглый год, но особенно высокая концентрация яда наблюдается весной и осенью. В 20-м веке вспышки отравлений цикутой в СССР были зафиксированы в 20-30-е и середине 40-х годов.