Эхо войны: снаряды обнаружены в Бобруйском районе

В Бобруйском районе обнаружены и уничтожены снаряды времен Великой Отечественной войны.

На днях в Бобруйский РОВД поступило сообщение об обнаружении боеприпасов от жителя г. Бобруйска, который наткнулся на подозрительные металлические предметы, приехав на берег озера неподалеку от деревни Дубовка порыбачить.

Прибывшие на место сотрудники милиции, а также военнослужащие саперно-пиротехнической группы войсковой части 5527 обнаружили два снаряда: артиллерийский калибром 150 мм и 125 мм противотанковый снаряд.

Аналогичное сообщение в Бобруйский РОВД поступило от диспетчера местной дистанции пути Могилевского отделения Белорусской железной дороги. В трех метрах от железнодорожных путей вблизи автодороги Бобруйск-Глуск и поворота на п. Туголица был замечен предмет, похожий на снаряд. Впоследствии сотрудниками милиции и саперами в указанном месте обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Специалисты вывезли арсенал на специальный полигон, где уничтожили.

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