Дворец искусств сообщает об отмене танцевальных вечеров
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Танцевальные вечера «Для тех, кто не считает годы» отменяются 3,10,17 и 24 апреля.
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