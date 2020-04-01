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Дворец искусств сообщает об отмене танцевальных вечеров

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Дворец искусств сообщает об отмене танцевальных вечеров

Танцевальные вечера «Для тех, кто не считает годы» отменяются 3,10,17 и 24 апреля.

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