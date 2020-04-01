Дворец искусств сообщает о переносе мероприятий. Часть планируется провести в мае, остальные – в ноябре

С 11 апреля в 15.00 концертная программа «Один раз в год…» Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра песни «Шина-най»предварительно переносится на 13 мая в 15.00.

С 14 апреля 18.00 отчетный концерт «СОЗВЕЗДИЕ на волне СОВРЕМЕННОСТИ» образцового ансамбля танца «Чабарок» и образцового хореографического коллектива «Крынічка» предварительно переносится на 21 мая в 18.00.

С 18 апреля в 12.00 городская конкурсная шоу-программа «МИСС И МИСТЕР ШКОЛА - 2020» предварительно переносится на 14 ноября в 12.00.

С 23 апреля в 18.00 концертная программа народного артиста России Александра Малинина предварительно переносится на ноябрь.