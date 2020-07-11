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Дворец искусств приглашает на мастер-класс по Zumba-фитнесс

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Дворец искусств приглашает на мастер-класс по Zumba-фитнесс

Дворец искусств приглашает всех желающих 15 июля  на мастер-класс студии «Zumba-фитнесс».

Место: Молодежный парк.

Начало: в 19.00.

P.S. Одевайтесь удобно, чтобы можно было свободно танцевать.

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