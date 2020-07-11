Дворец искусств приглашает на мастер-класс по Zumba-фитнесс
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Дворец искусств приглашает всех желающих 15 июля на мастер-класс студии «Zumba-фитнесс».
Место: Молодежный парк.
Начало: в 19.00.
P.S. Одевайтесь удобно, чтобы можно было свободно танцевать.
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