Дворец искусств поздравил авиаторов и ветеранов Военно-воздушного флота онлайн-концертом «На защите неба»

Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Республики Беларусь стоят на защите своего народа. Особый вид службы требует от летного и инженерно-технического состава выполнения боевых задач в мирное время. Они несут боевое дежурство днем и ночью и готовы выполнять все поставленные задачи по охране воздушных рубежей. В минувшее воскресенье, 16 августа, Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Республики Беларусь отпраздновали свой профессиональный праздник.

20 августа на сцене ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» в прямом эфире аккаунта www.instagram.com/dvorezbobr солисты и коллективы художественного творчества учреждения поздравили авиаторов с профессиональным праздником онлайн-концертом «На защите неба».

В прямом эфире были адресованы слова благодарности и поздравления, а музыкальные подарки концерта прозвучали от солистов Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного хора народной песни им. В.Е. Балаханова – Игоря Шатило и Натальи Румянцевой, руководителя образцового музыкального театра «Слуги трех муз» – Сергея Василенко, солисток народного камерного хора – Екатерины Яковенко и Анастасии Тимушевой, образцового ансамбля танца «Чабарок» и образцового хореографического коллектива «Крынічка».

Уважаемые авиаторы, дорогие ветераны Военно-воздушного флота! Еще раз сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем вам, труженики «пятого океана», крепкого здоровья, счастья вашим семьям, мира и долголетия. Чистого неба вам!

Методист культурно-массового сектора ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» Ирина Овсяникова

Фото: Екатерины Крыловой