Двойной праздник для Игоря Бокого: выборы совпали с годовщиной свадьбы
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На участок для голосования №2, расположенном в Центре досуга и творчества, Игорь Бокий пришел в отличном настроении. А как иначе? Ведь у него сегодня двойной праздник: выборы и годовщина свадьбы.
Мы поинтересовались, за что проголосовал спортсмен.
- За стабильность и развитие! - уверенно ответил Игорь Бокий.
К слову, на площадке возле Центра досуга и творчества развернулся настоящий концерт, который продлится до вечера.
- Здесь будут звучать и народные песни, и современные, творческие номера покажут и дети, поэтому каждый сможет найти для себя что-то по вкусу, - отметила директор Центра досуга и Творчества Ирина Роскач.
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