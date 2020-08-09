Двойной праздник для Игоря Бокого: выборы совпали с годовщиной свадьбы

На участок для голосования №2, расположенном в Центре досуга и творчества, Игорь Бокий пришел в отличном настроении. А как иначе? Ведь у него сегодня двойной праздник: выборы и годовщина свадьбы.

Мы поинтересовались, за что проголосовал спортсмен.

- За стабильность и развитие! - уверенно ответил Игорь Бокий.

К слову, на площадке возле Центра досуга и творчества развернулся настоящий концерт, который продлится до вечера.

- Здесь будут звучать и народные песни, и современные, творческие номера покажут и дети, поэтому каждый сможет найти для себя что-то по вкусу, - отметила директор Центра досуга и Творчества Ирина Роскач.