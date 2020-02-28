Двоих бобруйчанок наградили Орденом Матери

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 57 жительниц Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности - работницы предприятий промышленного сектора, агропромышленного комплекса, организаций торговли, образования, культуры, социального обслуживания населения, домохозяйки.

В числе награжденных - 2 жительницы Бобруйска:

- бухгалтер ОАО «Белшина» Светлана Макарченко (г. Бобруйск);

- приемная мать отдела по образованию, спорту и туризму Бобруйского райисполкома Тамара Некраш.