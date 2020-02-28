Двоих бобруйчанок наградили Орденом Матери
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Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 57 жительниц Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности - работницы предприятий промышленного сектора, агропромышленного комплекса, организаций торговли, образования, культуры, социального обслуживания населения, домохозяйки.
В числе награжденных - 2 жительницы Бобруйска:
- бухгалтер ОАО «Белшина» Светлана Макарченко (г. Бобруйск);
- приемная мать отдела по образованию, спорту и туризму Бобруйского райисполкома Тамара Некраш.
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