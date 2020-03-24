Две минуты занимает выпуск товаров в рамках проводимого таможенными органами эксперимента по удаленному выпуску экспорта

В целях оптимизации подходов по совершению таможенных операций белорусской таможней с апреля 2019 года проводится эксперимент по удаленному выпуску товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта. Проект, который проводится на базе Могилевской таможни, направлен на оптимизацию подходов по совершению таможенных операций.

Суть эксперимента состоит в том, что экспортные товары субъектов хозяйствования минского, гродненского и брестского регионов выпускаются Могилевской таможней, а таможенный контроль в отношении этих товаров проводится в регионе деятельности другой таможни.

На первоначальном этапе в эксперименте принимали участие субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в минском регионе. С июля 2019 года проект распространен на субъектов хозяйствования, расположенных в регионах деятельности Брестской и Гродненской региональной таможен.

В текущем году таким образом уже выпущено более 11,5 тысяч деклараций, а с начала проведения эксперимента – 42 тысячи. В проекте принимают участие более 90 субъектов хозяйствования, среднее время выпуска таких товаров составляет 2 минуты.

Применение удаленного выпуска экспорта позволяет наиболее эффективно распределять ресурсы таможенных органов, способствует сокращению как временных, так и финансовых затрат субъектов хозяйствования.

По материалам Могилевской таможни