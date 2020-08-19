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Два землетрясения магнитудой свыше 6 произошли у берегов Индонезии

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Два землетрясения магнитудой свыше 6 произошли у берегов Индонезии

Утром 19 августа в водах к западу от индонезийской провинции Бенкулу произошли два землетрясения магнитудой 6,9 и 6,8. Об этом сообщает Синьхуа.

Как говорится на сайте Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, 19 августа в 5.23 по местному времени в водах в 169 км к юго-западу от Бенкулу произошло первое землетрясение магнитудой 6,9, его очаг залегал на глубине 10 км. Через шесть минут в водах в 78 км к северо-западу от этого же города произошло второе землетрясение магнитудой 6,8, его очаг залегал на глубине 11 км.

Пока нет информации о жертвах среди населения и нанесенном материальном ущербе.

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