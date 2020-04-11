Два брата погибли при пожаре частного дома в Глусском районе

В Глусском районе сегодня ночью спасатели при тушении пожара в частном доме обнаружили трупы двух мужчин.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Зубаревичи Глусского района спасатели получили 11 апреля в 1.20. К тому моменту, когда бригада прибыла на место происшествия, дом горел открытым пламенем, создалось плотное задымление, кровля и перекрытие частично обрушились. Со слов соседей, внутри дома могли находиться люди.

В доме проживали два брата 1960 и 1968 годов рождения. Оба они не работали.

Спасатели обнаружили тела мужчин в комнате. Поиск погибших был затруднен высокой температурой, плотным задымлением, обрушением конструкций внутри дома.

В результате пожара уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены. Причина возгорания устанавливается.