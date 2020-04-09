ДТП с мотоциклом в Бобруйске. Водитель не справился с управлением
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8 апреля в 11.45 водитель, управляя мотоциклом Racer, двигался по улице Пушкина, со стороны Интернациональной в сторону Московской. Вблизи дома №195 бобруйчанин не справился с управлением – мотоцикл опрокинулся.
В результате ДТП мужчина 1975 года рождения с травмами был доставлен в больницу.
По факту происшествия проводится проверка.
Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы этого дорожно-транспортного происшествия. Гражданам, которым известны обстоятельства, просьба позвонить по телефонам: 71-55-55.
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