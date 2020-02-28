ДТП на перекрестке Ульяновской и Лынькова. ГАИ просит откликнуться очевидцев
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Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы ДТП, которое произошло 26 февраля около 6 часов 30 минут на нерегулируемом обозначенном пешеходном переходе вблизи пересечения ул. Гагарина – ул. Лынькова с участием автомобиля «Hyundai» и пешехода.
Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефону: 71-55-55 или 59-01-99.
ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома
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