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Происшествия

ДТП на перекрестке Ульяновской и Лынькова. ГАИ просит откликнуться очевидцев

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ДТП на перекрестке Ульяновской и Лынькова. ГАИ просит откликнуться очевидцев

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы ДТП, которое произошло 26 февраля около 6 часов 30 минут на нерегулируемом обозначенном пешеходном переходе вблизи пересечения ул. Гагарина – ул. Лынькова с участием автомобиля «Hyundai» и пешехода.

Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефону: 71-55-55 или 59-01-99.

 

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома

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