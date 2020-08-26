Дожди с грозами и до +21°С ожидается в Беларуси 27 августа
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Дожди с грозами и до 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 27 августа, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет преобладать облачная погода. Временами будут идти дожди, местами ожидаются грозы и сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с, в дневные часы местами по юго-западу - до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем - 15-21 тепла.
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