Дожди и порывистый ветер ожидаются по востоку Беларуси 15 июля
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Дожди и порывистый ветер ожидаются по востоку Беларуси 15 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь по востоку пройдут дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 5-10 м/с, по востоку с порывами до 14 м/с, местами - до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля. Днем будет от 13 по востоку до 25 градусов тепла по западу страны.
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