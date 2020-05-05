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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 6 мая

belta.by 20 0

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 6 мая

В среду в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные, днем в отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется северо-западный, северный 4-9 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью в Бобруйске составит 7-9 выше нуля. Днем будет 15-17 градусов тепла.

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